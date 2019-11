CC Palladio: tutti gli eventi al centro Commerciale

Tutto il programma degli eventi di novembre presso il CC Palladio tantissime iniziative per bambini e adulti con un fine mese goloso.

Sabato 9 novembre, dalle ore 16:00, presso l’Area Libro “El Canton: Leggi al Centro, Vivi il Territorio”

del Centro Commerciale Palladio si svolgerà l’attività ludico-didattica dal titolo LaLudo ROBOT: un

innovativo laboratorio di robotica educativa all’insegna dell’utilizzo dei celebri set Lego Education,

dedicato ai bambi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

Scienza e divertimento per un pomeriggio da non perdere!

Domenica 10 novembre, dalle ore 17:00, presso l’Area Libro “El Canton: Leggi al Centro, Vivi il territorio!”

del Centro Commerciale Palladio si terrà l’appuntamento dal titolo Come poeti in un piccolo mondo antico a

cura dell’Associazione Orizzonti di Carta: un laboratorio esperienziale incentrato sull’originale utilizzo della

carta, per grandi e piccini!

Non occorrono competenze di base per partecipare! Bastano il desiderio e la curiosità di andare alla ricerca

della poesia che è dentro e attorno il nostro piccolo mondo vicentino!

Domenica 17 novembre, dalle ore 17:00, presso l’Area Show del Centro Commerciale Palladio si terrà

l’evento The Polinesian Experience!: esibizioni e dimostrazioni di danza polinesiana a cura del gruppo

Hula Ohana Italy dell’insegnante Angela Pikake.

Insegnanti ed allievi si esibiranno sulle note di un live concert a cura di musicisti e cantanti, questi ultimi

facenti parte del coro Merakoro.

Impreziosirà la cornice d’evento LaMelhndi, tatuatrice professionista che offrirà tatuaggi all’henne al

pubblico del Centro Commerciale, in un set che evocherà l’atmosfera caratteristica delle isole

polinesiane!

Domenica 24 novembre, dalle ore 17:00, presso l’Area Libro “El Canton: Leggi al Centro, Vivi il territorio!”

si svolgerà il laboratorio dal titolo Colori al Centro! a cura del Circolo di

Pittura La Soffitta: un’attività ludico-creativa dedicata ai più piccini ed incentrata sull’utilizzo dei colori

pastello e ad acquerello per liberare la fantasia!

In occasione del pomeriggio di laboratorio sarà inaugurato il percorso mostra dal titolo Pittura vicentina:

espressione di un territorio, a cura del Circolo di Pittura La Soffitta, che intende valorizzare il talento dei

pittori del territorio vicentino!

Il percorso mostra sarà visitabile, lungo la Galleria del Centro Commerciale Palladio, sino a domenica 1

dicembre.

Sabato 30 novembre, dalle ore 17:00, presso l’Area Show del Centro Commerciale Palladio si terrà

l’evento dal titolo Vicenza Golosa! a cura dell’Associazione Cuochi di Vicenza: un cooking show, a cura

dello Chef Fiorenzo Cazzola, dedicato alla cucina tradizionale vicentina!