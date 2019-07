Cavazzale festa della Pro Loco: musica e specialità gnocchi di Posina, pesce

La Pro Loco di Monticello Conte Otto non si ferma mai

Venerdì

- CIBO : SERATA DI PESCE / SAPORI DI MARE

- INTRATTENIMENTO MUSICALE : FUNKY REMEMBER



Sabato :

- CIBO : I FAMOSISSIMO GNOCCHI DI POSINA ( in collaborazione con la Pro Loco di POSINA )

- INTRATTENIMENTO MUSICALE : OUT OF TOWN / MUSICA DAL VIVO

Domenica

- Dalle 17.00 cerimonia dei 25 anni della Pro Loco

- CIBO : SERATA AVANOTTI ( in collaborazione con la Pro Loco di BOLZANO VICENTINO )

- INTRATTENIMENTO MUSICALE : DJ ANDREW + 100 VOCI A CURA DI LUCA VIRAGO

VI ASPETTIAMO PER ASSAGGIARE LE NOSTRE SPECIALITÀ E FARE UN PO’ DI FESTA TUTTI ASSIME

12 lug alle ore 18:00 - 14 lug alle ore 23:55

Piazza Trieste Cavazzale

Via Gianbattista Pagliarino, Vicenza