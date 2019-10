Cattivini per il Festival Vivere Sani

Cattivini è un omaggio, in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Effetti luce, macchina del fumo, quadri dipinti a mano e tanti strumenti: un vero e proprio palco da concerto ricco di canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare! Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Storie, suggestioni, momenti leggeri e importanti di vita infantile in cui bambini e adulti riconosceranno se stessi.

Spettacolo per famiglie e bambini dai 4 ai 9 anni.

Prenotazione obbligatoria: 0444 323725 – info@teatroastra.it

Musiche, canzoni, testo, regia di Valentino Dragano

Dipinti di Silvia Vailati

Evento promosso da Fondazione Zoè per il festival Vivere Sani Vivere Bene.

Lo spettacolo Cattivini si terrà il 20/10/2019 al Teatro Astra - Contra' Barche, 55 Vicenza alle 15.00 e in replica alle 17.00