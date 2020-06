Castelli di Montecchio Maggiore: aperitivi culturali con vista dall'alto

Per dare la possibilità di spaziare con lo sguardo su Montecchio Maggiore e il territorio vicentino, godendo di un panorama unico che solo da quel punto si può ammirare, la Pro Loco Alte-Montecchio, in collaborazione con il ristorante Castelli di Giulietta e Romeo, nelle domeniche del 28 giugno e 12 e 26 luglio, dalle 18 alle 20, propone un aperitivo culturale sulla terrazza del Castello di Giulietta. Culturale perché un accompagnatore condurrà i visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio, viste appunto dall’alto.

Il percorso si concluderà con un aperitivo esclusivo servito sulla terrazza, a base di "scartosso" di calamari e polenta di mais marano fritta, vino Durello e succo di mela. A conclusione tutti i partecipanti riceveranno un omaggio particolare, legato alla vera storia di Giulietta e Romeo.

Un momento di relax davanti un romantico tramonto sul Castello della Bellaguardia. Montecchio Maggiore conserva evidenti testimonianze storiche risalenti al Medioevo ed è troneggiata dal Castello della Bellaguardia e dal Castello della Villa, detti anche "Castelli di Giulietta e Romeo".

I manieri si guardano da secoli, in una posizione panoramica strategica, separati da un vallone ma vicini come i due infelici amanti. Probabilmente pochi sanno che la tragica storia di Giulietta e Romeo non è stata scritta originariamente da William Shakespeare, ma dal vicentino Luigi Da Porto, che ambientò la novella tra le mura dei due castelli di Montecchio.

Il costo è di 15 euro a persona, comprensivo di visita guidata, aperitivo e omaggio finale. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il venerdì antecedente l'aperitivo, telefonando o mandando un messaggio con nominativo al 340 0796224 o alla mail info@prolocoaltemontecchio.it.

In caso di maltempo l'aperitivo verrà spostato all'interno del castello.

La stagione turistica, dopo le chiusure imposte dall’emergenza coronavirus, entra quindi nel vivo e i primi risultati sono molto positivi. Domenica scorsa sono arrivati gruppi da Milano e Monza per ammirare i Castelli e già si annunciano visite da parte di gruppi dal Trentino e da Mantova, oltre che da Verona, Venezia e Padova.

Fino ad ora gli ingressi, tra Priare e Castelli, hanno già superato le 200 persone ogni domenica.