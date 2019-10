Castelgomberto: ottocento vittoriano in villa da Schio

Domenica 20 ottobre in Villa da Schio ritorna “Passeggiando nel Parco”.

Tema della giornata: l’Ottocento Vittoriano, un viaggio nel tempo con abiti e uniformi dell’epoca.

__________

Il complesso di Villa Piovene – da Porto – da Schio a Castelgomberto è immerso in un ampio giardino con grandi viali di piante secolari e ampi spazi verdi.

Il corpo centrale della villa, presenta la classica struttura delle ville venete, con un cortile interno contornato dal classico colonnato; sono presenti, inoltre, le classiche barchesse e la Cappella dedicata a Santa Maria Maddalena.

Il complesso risale alla seconda metà del ‘600, e sorge come una delle residenze della famiglia Piovene.



“Passeggiando nel Parco” è l’appuntamento che si rinnova ogni mese da aprile a ottobre e prevede al mattino la passeggiata libera nel parco, mentre nel pomeriggio le visite si svolgono solo con guida e riguardano la cappella di Santa Maria Maddalena, gli esterni della struttura, il parco, i giardini e l’antica cucina.



Domenica 20 ottobre 2019 è previsto “un viaggio nel tempo” con gruppi storici in abiti e uniformi d’epoca vittoriana.

_______________

CORTILE CENTRALE

Il cortile quadrangolare vede al centro la fontana collocata nell’ampia aiuola circolare contornata da siepi, l’imponente porticato occupa tre lati e il quarto è dato dalla facciata interna della villa.



IL PARCO E I GIARDINI

Villa da Schio vanta ampi spazi verdi esterni caratterizzati da viali alberati, dalla peschiera e dalla presenza di 35 statue dell’officina del Marinali a soggetto biblico e mitologico.



L’ANTICA CUCINA

Il grande camino domina l’ambiente e il tutto testimonia il fattivo lavoro che veniva svolto al suo interno.



LA CAPPELLA

La cappella di Santa Maria Maddalena risale al 1296 e fu fatta erigere da Bellancio da Castelgomberto, frate dei Cavalieri Gaudenti, dietro licenza del parroco Zonta.

_______________

Aperture straordinarie:

- Cappella di Santa Maria Maddalena

- Antica Cucina

Accesso riservato alle visite con guida.



Passeggiata libera

- Dalle ore 10:00 alle 12:30 ingresso al parco e ai giardini senza guida.

Contributo di € 3,00 a persona

Visite guidate

Si visitano gli esterni del complesso, l’Antica Cucina e la Cappella di Santa Maria Maddalena



Orario visite guidate:

- ore 14:00 – 15:30 – 17:00

Durata indicativa della visita: 60 minuti



Info visite guidate

- Singolo adulti € 8,00

- Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni € 6,00

- Gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili

- Gruppo di famiglia di 4 persone € 20,00

- Per gruppi di oltre 15 persone: € 6,00 a persona è richiesta la prenotazione inviando una mail a info@villadaschio.com.

____________



Il complesso di Villa da Schio fu fatto costruire dalla Famiglia Piovene nella seconda metà del ’600.

Dapprima la costruzione iniziò lungo l’attuale strada statale, ma a causa di una piena del torrente Agno che scorre a poca distanza, si decise di edificare la villa nella posizione dove oggi si trova.

Studi recenti hanno mostrato che dapprima vi erano due distinti corpi di fabbrica, l’uno adiacente all’attuale cappella, e l’altro nella zona retrostante le barchesse.

Il progetto della villa è attribuito all’Architetto Antonio Pizzocaro che seguì le orme palladiane.

Per poter disporre del parco, i Piovene fecero deviare il torrente Poscola che altrimenti sarebbe passato attraverso il parco stesso, deturpandone l’armonia.

La villa passò per eredità alla famiglia da Porto e successivamente alla famiglia da Schio attuale proprietaria.



www.villadaschio.com