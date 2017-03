Domenica 26 marzo Guide Altopiano organizzano l'escursione "Cascate del Silan: le Acque della Pedemontana" a Bassano del Grappa tra Valrovina e San Michele, dove si trova il torrente Silan, che crea l'omonima Valle del Silan. La valle prevalentemente calcarea si presenta uniforme e facile da percorrere per il visitatore, che rimarrà stupito dalle "Cascate del Silan" con la sorgente presso Valrovina, scendendo verso la pianura e passando per San Michele. Nel percorso del torrente si formano una serie di cascate, che non raggiungono mai un'altezza elevata, ma che formano delle pozze al di sotto dalle notevoli dimensioni. I versanti vallivi sono interamente coperti dal bosco, mentre un tempo era presente un antico castagneto.

INFORMAZIONI E COSTI: ritrovo alle 8.30 presso il Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago in viale Stazione vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio oppure alle 9 direttamente a Bassano del Grappa presso la Chiesa di San Michele. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna, pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca anti-vento, berretto, k-way, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto. Da portare con sè: acqua o thè caldo, occhiali da sole, crema solare. Durata dell'escursione: 3 ore con visita guidata. Difficoltà: facile e medio in alcuni tratti. Spostamento con mezzo propri. Costo: 15 euro adulti - 5 euro per i ragazzi fino ai 15 anni - gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 25 marzo: telefono 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

ELENCO ESCURSIONI

Gallery