"CarrèVale by Night 2017": sfilata notturna del Carnevale "fora stajon"

Sabato 7 maggio alle 20.30 in programma il "CarrèVale by Night 2017" per la sfilata notturna di Carnevale "fora stajon" con carri mascherati. Ritrovo alle ore 19 a piazza dei Terzi di Chiuppano con arrivo in piazza IV Novembre a Carrè. Sarà presente un ricco stand gastronomico e intrattenimento musicale con la Marching Band e il Gruppo Danza Hip Hop. Percorso del corteo: da Chiuppano (piazza Terzi, via Costo, via Roma e via Alberi) a Carrè (via Capovilla, via Roma e piazza IV Novembre). L'evento è organizzato dalle Pro Loco di Carrè e Chiuppano. Partecipazione libera. Contatti: info@procarre.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery