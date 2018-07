Caro corpo ti scrivo - presentazione del libro di Anita Zeffiro

Lunedì 23 Luglio alle 20.45 l'appuntamento per la Condivisione dei Saperi all'Eremo di Santa Maria del Cengio è con l'autrice Anita Zeffiro che si racconta attraverso le pagine del suo libro "Caro Corpo ti scrivo".



E' una serata inaugurale di presentazione e spettacolo, dove il libro incontra il “futuro lettore”, coinvolgendolo in un viaggio a tappe: l'intervista con l’autrice, la lettura di alcuni brani, accompagnamenti musicali e spazi di ascolto meditativo in un crescendo esperienziale.



“CARO CORPO TI SCRIVO, è una raccolta di lettere scritte con delicatezza, precisione e gratitudine ad ogni parte del corpo. Ciascun racconto propone al lettore una sosta. Non di silenzio, ma di ascolto. Come quando, sedendoci su una panchina, arriva un passante, che ci si accomoda vicino e inizia a parlarci. Comincia così un dialogo che ci può meravigliare, divertire, emozionare ed arricchire. E’ quello che è successo all’autrice. Seduta in una pausa durante il cammino della propria vita, si è trovata coinvolta in un Ascolto, per poi rialzarsi, sorpresa, con un libro tra le mani.



Anita Zeffiro, nata il 26 luglio 1953, vive a Colzè di Montegalda in una grande casa di campagna con marito, figli e nipoti. E’ moglie, mamma, nonna. A lei è affidato il cuore della casa: la cucina, che conta sempre molti ospiti a tavola. Nel tempo libero cura il giardino di fiori ed erbe aromatiche, dipinge e nel silenzio della sua stanza scrive. CARO CORPO TI SCRIVO, è il suo primo libro.