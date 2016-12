"Caro Amico Ti Scrivo": lettere e sigilli dell'Antica Roma a Montecchio Maggiore

PROGRAMMA DEI "LABORATORI DI NATALE" AL MUSEO ZANNATO DI MONTECCHIO MAGGIORE

Lunedì 26 dicembre 2016 dalle 15 alle 17.30 il Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore in piazza Marconi organizza il laboratorio natalizio "Caro Amico Ti Scrivo" per bambini e adulti. Si realizzeranno lettere e sigilli dell'Antica Roma con la guida di operatori specializzati. Gli incontri sono adatti principalmente ai bimbi dai 7 agli 11 anni. Prezzi: 0.50 euro per i bambini e 1 euro per gli adulti. Prenotazioni obbligatorie: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 346.3168610. Inoltre ci sarà l'iniziativa "Natale al Museo" con le attività naturalistiche ed archeologiche per bambini dai 7 agli 11 anni a cura di "Biosphaera". Si ricorda che il museo sarà aperto lunedì 26 dicembre 2016 (ore 15-18.30), sabato 7 gennaio 2017 (15-18.30) e domenica 8 gennaio 2017 (9.30-12.30 e 15-18.30), mentre rimarrà chiuso il 24, 25, 31 dicembre 2016 e l'1 e 2 gennaio 2017.

ELENCO LABORATORI