"Carnevaletto 2017": gara di sci di fondo mascherata a Camporovere di Roana

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Mercoledì 1 marzo alle 9 si terrà il "Trofeo Carnevaletto 2017" con la gara di sci di fondo mascherata non competitiva a Camporovere di Roana nel giorno del Mercoledì delle Ceneri. La manifestazione si terrà presso i campi di via XIX Maggio per passare una giornata all'area aperta tra maschere e tanto divertimento. Saranno premiate le maschere più belle ed originali. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347 8061309 o 333 4404081. Per approfondire: "Carnevaletto Edizione 2016".

ELENCO SPORT