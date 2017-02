"Carnevale Tonezzano": doppia sfilata di carri allegorici nelle contrade

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 e martedì 28 febbraio si svolgerà il "Carnevale Tonezzano" con due sfilate di carri mascherati a colorare l'Altopiano di Tonezza del Cimone. Il primo corteo partirà domenica alle 14.30 da via Roma in centro storico con il "Giro delle Contrade Alte", mentre il secondo sarà martedì grasso alle 14.30 da contrà Campana per il "Giro delle Contrade Basse" con arrivo a via Roma. Cena finale di Carnevale su prenotazione martedì sera all'Hotel Bucaneve.

Il programma della manifestazione:

Domenica 26 febbraio

Ore 14: Ritrovo dei carri in zona Campo Chiesa

Ore 14.30: Prima Sfilata dei carri allegorici da via Roma per il centro del paese, sosta e intrattenimento con musica. A seguire "Giro delle Contrade Alte" (contrade Sella e Fontana)

Martedì 28 febbraio 14:30

Ore 14.30: Ritrovo a contrà Campana (località Scalon) - Seconda Sfilata dei carri allegorici fino alla contrade Canale per il "Giro delle Contrade Basse" con arrivo a via Roma

Ore 19.30: Cena presso il Ristorante Hotel Bucaneve (prenotazione consigliata al numero 0445.749059)

ELENCO MANIFESTAZIONI