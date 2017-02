"Carnevale Thienese 2017" con gruppo bandistico e majorettes

Domenica 26 febbraio alle 14.30 la Pro Thiene organizza il "Carnevale Thienese 2017" con la sfilata di una quindicina di carri allegorici e figuranti travestiti da personaggi da piazzale Divisione Acqui lungo il centro storico del paese, attraversando viale Bassani e corso Garibaldi fino ad arrivare in piazza Scalcerle e ritorno. Al "Carnevale più bello della Pedemonta Vicentina" parteciparanno molti comuni del circondario, che si uniranno ai 4 carri thienesi: Sarcedo, Schio, Schiavon, Sandrigo, Piovene Rocchette, Salcedo e Caltrano, accompagnati da gruppi mascherati. Il corteo si preannuncia formato da quasi 2 mila persone in maschera e sarà aperto dal Gruppo Bandistico Patronato San Gaetano e dalle majorettes di Fara Vicentino. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. I festeggiamenti continueranno martedì 28 febbraio con il "Carnevale dei Bambini e della Terza Età". Per informazioni: 0445.369544.

