Carnevale sulla Neve: "Snow Sunday" sul Monte Zovetto

Domenica 26 febbraio dalle 10 alle 16 la "Cooperativa Biosphaera" organizza l'escursione/ciaspolata naturalistica "Sunday Snow" per passare il Carnevale sulla neve nell'Altopiano di Asiago. Immersi nella natura silenziosa, si effettuerà un giro ad anello facile nel bosco, percorrendo sentieri e strade fino a raggiungere la panoramica vetta del Monte Zovetto. Ritrovo in località Magnabsochi a Cesuna di Roana per la conoscenza con la guida e il gruppo, breefing sull'utilizzo delle ciaspole (per chi non le ha mai usate). Partenza lungo il percorso, che attraversa il cimitero inglese (uno dei cinque dell'Altopiano di Asiago) e il cimitero italiano, con cenni storici sulla Prima Guerra Mondiale, sugli aspetti naturalistici del bosco e sulle pozze di alpeggio. Si attraverseranno le radure e alcuni tratti boscati della zona di Monte Zovetto, fino alla sommità, da cui è possibile godere di una vista eccezionale su tutta la conca di Asiago: il monte Campolongo, il Verena, la zona dell'Ortigara, le Melette con monte Fior, i paesi di Cesuna, Canove, Asiago con il monumento sacro del Leiten. Rientro alle auto e breve spostamento alla Malga Col del Vento per un pranzo a base di prodotti tipici altopianesi (comunicare eventuali intolleranze alimentari o preferenze vegetariane). E' gradita la presenza in maschera per i partecipanti con adeguato vestiario invernale per le temperature rigide in alta quota. Dislivello totale in salita e in discesa: 200 metri. Difficoltà: media. Durata effettiva dell'escursione: 5 ore. L'escursione si svolgerà anche in assenza di neve e l'itinerario potrebbe subire variazioni in base alle valutazioni della guida. Prenotazione obbligatoria consigliata entro le ore 12 del giorno precedente. Costo ciaspolata + guida + pranzo: 22 euro adulti - 12 euro per i minori di 12 anni. Possibilità di noleggio ciaspole sul posto al prezzo di 8 euro. Infoline 0445.1716489 - guide@cooperativabiosphaera.it.

ELENCO ESCURSIONI