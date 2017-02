"Carnevale sul Ghiaccio": festa in maschera sui pattini a Roana

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio alle 14 presso il Palaghiaccio di Roana in via Parnoli 83 si festeggerà il "Carnevale sul Ghiaccio" con una festa in maschera sui pattini per grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi con giochi gonfiabili, truccabimbi, zucchero filato, godendosi un pomeriggio in compagnia e pattinando su ghiaccio tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Prezzo convenzionato con noleggio pattini e ingresso pista: 5 euro.

ELENCO SPORT