Carnevale Piovenese: il torpedone dell'allegria tra maschere e musica

Domenica 26 febbraio alle 14.30 Pro Loco Piovene organizza il "Carnevale Piovenese" con la tradizionale sfilata di una quindicina di carri allegorici, seguiti dai propri gruppi mascherati tra danze, musica e balli per una festa infinita in mezzo a coriandoli e stelle filanti. Allieteranno il corteo sbandieratori, musici, saltinbanchi e trampolieri con animazioni spettacolari in strada a contatto con il pubblico. Il "torpedone dell'allegria" partirà da Piovene Rocchette nei pressi del municipio in via Libertà per giungere a Grumello, dove proseguiranno gli intrattenimenti. Per tutta la giornata saranno presenti chioschi e stand gastronomici per crostoli e frittelle. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI