Numerosi gli appuntamenti con il "Carnevale nei Quartieri di Vicenza" da sabato 25 a martedì 28 febbraio a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione con tante feste dedicate in particolare al divertimento dei più piccoli e degli adulti.

Il calendario completo degli eventi:

Sabato 25 febbraio, alle 14.30, nella sala consiliare della circoscrizione 2, tradizionale Festa di Carnevale per anziani e pensionati della Riviera Berica con giochi e intrattenimenti vari. A cura del Gruppo Pensionati Riviera Berica, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.222722 - circoscrizione2@comune.vicenza.it.

Sabato 25 febbraio, alle 14.30, Carnevale dei Bambini. Festa di carnevale con dolci, trombette e stelle filanti nel sagrato della Parrocchia San Carlo, in via C. Colombo. A cura Parrocchia San Carlo Villaggio del Sole, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: Parrocchia San Carlo tel. 0444 564448 sancarlo@libero.it

Sabato 25 febbraio, alle 14.30, al parco Giochi di Via Istria, Gran Carnevale dei Bambini 2017 a cura dell'Associazione Postumia, Club I Sempreverdi, Circolo Ricreativo Montegrappa, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La festa prevede ritrovo e preparazione delle mascherine al parco giochi di Via Istria. Successivamente ci sarà la sfilata dei bambini in maschera per le vie del quartiere, accompagnati dal Complesso Strumentale “A. Pedrollo Band” di Sovizzo Colle e dalle majorettés di Fara Vicentino, passando per viale Trieste, via Turra, via Pagani davanti alla chiesa di S. Francesco, via Nievo, via Sandri e arrivo nuovamente al parco giochi di via Istria dove verranno premiate a sorteggio le mascherine più belle e i gruppi più numerosi e si esibiranno in balli country gli studenti dell’Istituto Comprensivo 6 “Muttoni”. Per tutti dolci, bibite e tanti premi. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Info: 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Sabato 25 febbraio, alle 16.30, nella Galleria Parco Città, Carnevale per grandi e piccini. A cura di di Parco Città, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Alle 16.30 inizierà la parata con animazione per bambini e truccabimbi. Seguirà alle 17 "Carneval Dance" e alle 17.30 verranno eletti Miss & Mister Carnival 2017, seconda edizione.Info: 0444.222742 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it

Domenica 26 febbraio, alle 15.30, Carnevale 2017, Festa in maschera con animazione per bambini e ragazzi e premiazione delle maschere più simpatiche nel salone “Don Bosco” dell’oratorio della chiesa San Lazzaro, in via PL. Da Palestrina 82.

A cura Circolo Noi San Lazzaro, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 320 1715897 pietro.balestra56@alice.it

Lunedì 27 febbraio, alle 15 Carnevale 2017, Festa in maschera per i bambini della scuola materna nel salone “Don Bosco” dell’oratorio della chiesa San Lazzaro, in via PL. Da Palestrina 82. A cura Circolo Noi San Lazzaro, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 320 1715897 pietro.balestra56@alice.it

Martedì 28 febbraio, alle 15, Festa di Carnevale al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com

Martedì 28 febbraio, alle 20.30, Carnevale 2017, Festa in maschera per ragazzi e giovani nel salone “Don Bosco” dell’oratorio della chiesa San Lazzaro, in via PL. Da Palestrina 82. A cura Circolo Noi San Lazzaro, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 320 1715897 pietro.balestra56@alice.it

