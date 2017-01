In occasione della "Sagra di San Valentino" (14-19 febbraio), domenica 19 febbraio dalle 14 alle 17 è in programma il "Carnevale Montecchiano di San Valentino" con la sfilata di 20-25 carri mascherati, provenienti da Chiampo, Cornedo Vicentino, Trissino, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Castelgomberto, Arzignano, Tezze più i due carri da Montecchio Maggiore con scuole, gruppi e associazioni locali. Partenza dalla ditta Xylen (ex Lowara) in via Vittorio Lombardi, prima di Villa Cordellina Lombardi, fino a piazza Duomo, passando per corso Matteotti, via Peroni, via IV Novembre e ritorno davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro in corso Matteotti. Ad aprire il corteo sarà la Banda "Ceccato" con le majorettes di Creazzo. Un carnevale, in cui i protagonisti saranno i bambini con i loro cartoni animati, fumetti e favole preferite. In passato sono stati molto apprezzati le fragole e i mirtilli del "Frut-tiamo", il piccolo trenino, la mucca gigante della fattoria, streghe e maghi venditori di pozioni magiche oltre al grandissimo succeso per il "Topobus" con numerosi Minnie e Topolino tra i figuranti. Non sono previsti premi per i carri più belli e originali, ma solo un pregeveole riconoscimento per ogni gruppo partecipante con una maschera in ceramica di Bassano insieme ai coriandoli. L'evento è organizzato al Comitato Sagra San Pietro in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Montecchio Maggiore. Partecipazione libera.

