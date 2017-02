TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25 febbraio alle 14 è in programma il "Carnevale in Val Liona" a Spiazzo di Grancona in piazza del Donatore per la tradizionale festa paesana in maschera con intrattenimenti musicali, truccabimbi e gonfiabili. Saranno gradite i crostoli e le frittelle, preparate dagli stessi partecipanti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel Palazzetto dello Sport a San Germano dei Berici. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI