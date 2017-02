"Carnevale in Piazza" a Noventa Vicentina: sfilata carri allegorici e maschere

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio alle 14 si terrà il "Carnevale in Piazza" a Noventa Vicentina in piazza IV Novembre con la sfilata dei carri allegorici insieme ai gruppi mascherati per le vie del centro. Durante il pomeriggio si potranno degustare crostoli, frittelle e vin brulè. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Noventa Vicentina. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI