Domenica 19 febbraio alle 15 è in programma il "Carnevale in Patronato" con la festa in maschera per bambini e famiglie al Palazzetto del Patronato Arena di Sandrigo in via San Gaetano 12. Sono previsti l'animazione di "High Promotion" e la sfilata delle mascherine. Ingresso libero.

