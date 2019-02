carnevale in festa con le mascherine fai da te

Viridea, in collaborazione con Sabbiarelli, invita tutti i bambini a partecipare ad un laboratorio creativo gratuito organizzato in occasione del Carnevale.



Gli animatori presenti guideranno i bambini nella realizzazione di una mascherina unica e personalizzata, decorata grazie all’uso di Sabbiarelli: il gioco che permette di creare facilmente capolavori di sabbia dai colori brillanti con l’aiuto di speciali disegni pretagliati e preincollati.



Una volta terminata la propria creazione, i bambini saranno invitati ad indossare la maschera e cimentarsi in un’appassionante sfida dal fascino intramontabile: attaccare il naso rosso al pagliaccio, con gli occhi bendati. Così potranno guadagnarsi un goloso premio di dolcetti e caramelle!