"Carnevale in Famiglia": festa in maschera a Velo d'Astico

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio alle 15 si terrà il "Carnevale in Famiglia" presso la palestra di Velo d'Astico per la festa in maschera con giochi, coriandoli e dolci per i bambini oltre a stand per i genitori. I crostoli e le frittelle saranno offerte dalla Pro Loco Velo, che organizza l'evento. Ingresso libero.

ELENCO MANIFESTAZIONI