Carnevale e Notte al Museo Zannato di Montecchio Maggiore

Il Museo di Archeologia e Scienza Naturali - Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore propone due iniziative singolari per i bambini e ragazzi: Carnevale al Museo (12-13-14 febbraio) e Notte al Museo (17 febbraio)

Il 12, 13 e 14 febbraio è in programma il Carnevale al museo per scoprire il museo tra curiosità, giochi e divertimento. La quota di partecipazione è di 27 euro (23 euro fratelli/sorelle) e l’orario delle attività è dalle 8 alle 13. L’età indicata va dai 7 agli 11 anni e l’attività verrà confermata con un numero minimo di partecipanti.

Il 17 febbraio è invece in programma la Notte al Museo per trascorrere un’intera notte, solo per scienziati coraggiosi. La quota di partecipazione è di 20 euro e l’età indicata va dai 7 agli 11 anni. Per partecipare sono necessari materassino, sacco a pelo, spazzolino e asciugamano. Anche in questo caso l’attività verrà confermata con un numero minimo di partecipanti.

Adesioni ad entrambe le iniziative presentate compilando e inviando il modulo di partecipazione reperibile su: www.museozannato.it.

Infoline: 347.7633710.