Carnevale di Zugliano: la sfilata più colorata della Pedemontana Vicentina

Domenica 5 marzo alle 14.30 la Pro Loco di Zugliano organizza il "Carnevale di Zugliano" per la sfilata più colorata della Pedemontana Vicentina con una ventina di carri allegorici, provenienti dai paesi limitrofi, insieme al corteo di gruppi mascherati tra balli, musica e canti per un tripudio di festa genuina in mezzo a coriandoli e stelle filanti. Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 14 nelle zone delle poste in via Galileo Galilei per poi arrivare nella piazza principale del paese insieme alle majorettes e al Corpo Bandistico di Centrale. A partire dalle 15.30 animazione a sorpresa con giocolieri in strada e premiazione dei carri più originali. Per tutto il pomeriggio saranno presenti stand gastronomici con crostoli, frittelle e dolci vari. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 12 marzo. Per partecipare alle sfilata con il proprio carro allegorico contattare la Pro Loco Zugliano alla e-mail: prolocozugliano@gmail.com. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI