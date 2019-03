Carnevale di Thiene con sfilata notturna

Venerdì 1 marzo, Domenica 3 Marzo e Martedì 5 Marzo a Thiene si terranno i festeggiamenti in maschera, celebrando il Carnevale con vari eventi! Sfilata notturna, balli di gruppo, sfilata dei carri mascherati e gruppi che animeranno la festa, e una festa dedicata per i più piccoli!

Programma 2019 Carnevale a Thiene grossa novità sfilata dei carri in notturna con partenza da via Divisione Acqui e festa in maschera in piazza Chilesotti con DJSet con Bozzetto e stand gastronomico per Venerdì 1 marzo ore 20 vocalist della serata Ivano Visonà da Radio Vicenza.

Poi ulteriore sfilata domenica 3 marzo classico evento ore 14-30 con partenza da via Divisione Acqui e sfilata dei carri lungo il centro, vocalist Giampi Michelusi.

E poi martedì 5 in Piazza Chilesotti per le mascherine dei più piccoli sempre alle 14-30 carnevale dei bambini con animazione trucca bimbi e babydance.