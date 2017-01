Carnevale di Schio: doppia sfilata di carri mascherati con mercatino

Sabato 25 e domenica 26 febbraio si terrà il "Carnevale di Schio" con una doppia sfilata di carri allegorici da piazzale Summano fino a piazza Rossi insieme al "Mercatino del Carnevale", la mostra-mercato delle tradizioni popolari, organizzata dalla NSV Eventi. Sabato è prevista la prima sfilata notturna dei carri insieme al corteo dei gruppi mascherati e domenica la seconda sfilata pomeridiana dei carri con la premiazione dei gruppi partecipanti a fine serata. Sono previsti intrattenimenti musicali, dj set e animazioni per bambini in entrambe le giornate oltre a stand gastronomici con frittelle, galani, dolci e bevande calde. L'evento inserito all'interno della manifestazione "Schio Carnevale Insieme: Trofeo dei Quartieri 20^ edizione": almeno cinque i carri scledensi che concorreranno alla conquista del Trofeo dei Quartieri: Poleo-Cappuccini-Sacro Cuore; Ca’ Trenta; Santissima Trinità e Santa Croce; Magrè; Giavenale. Per approfondire: edizione 2016 "Carnevale di Schio". La kermesse è organizzata dal "Comitato Carnevale Schio".

Il programma della manifestazione:

Sabato 25 Febbraio: alle 14.30 musica, dj e animazioni per grandi e bambini. Alle ore 19.30 Ritrovo Carri Allegorici con Sfilata Notturna. I carri partiranno alle 20 da piazzale Summano per attraversare il centro storico: al termine della sfilata conclusa sosta in centro per lo spettacolo di animazione in piazza Rossi con animazioni e musica dj set fino alle ore 24

Domenica 26 Febbraio alle ore 13.30 Ritrovo Carri Allegorici e Sfilata con partenza da piazzale Summano e arrivo in piazza dello Statuto insieme alla Banda di Marano "Le Sette Note" e il Gruppo Folcloristico Majorette di Malo. Dalle ore 17.30 premiazioni dei carri partecipanti. Saranno presenti stand gastronomici con fritelle, cioccolata calda, Vin brulè e panini - Musica, dj e animazioni per grandi e bambini.

