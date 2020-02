 Carnevale di Schio 2020: sfilata carri mascherati

Quest'anno il fine settimana del 22 e 23 Febbraio 2020 è quello in cui si svolge l'attesissimo Carnevale con la 23a edizione del Trofeo dei Quartieri. Come da tradizione, per due giorni a Schio saranno le maschere e i carri allegorici a farla da padrone per divertire grandi e bambini in un tripudio di coriandoli, stelle filanti, musica, balli e molto altro ancora.

il programma del Carnevale scledense entra nel vivo sabato 22 e domenica 23 febbraio, con un doppio appuntamento che porterà nelle strade del centro cittadino una ricca sfilata di carri allegorici e gruppi.

Il successo della manifestazione – culminante con l’assegnazione del Trofeo dei Quartieri - sarà la sfilata dei carri allegorici di sabato sera, con partenza alle 20.00, come di consueto da Piazzale Summano; il trofeo verrà invece consegnato, in Piazza Rossi, durante la sfilata di domenica, che partirà alle ore 14.30, sempre da Piazzale Summano.

Presente anche quest’anno un nutrito numero di carri e gruppi mascherati provenienti da tutta la Provincia.

Sia sabato che domenica saranno presenti stand gastronomici con frittelle, cioccolata e vin brulè e, ritorna anche per questa edizione, il mercatino organizzato dai Consigli di Quartiere, con l'Associazione di promozione socio-culturale NSV, dal titolo Schio tra Artisti, Cultura e Sapori, in Piazzetta Garibaldi e Via Pasini.

Carri in gara per il 20° TROFEO DEI QUARTIERI

Quartiere di Cà Trenta

Con il carro : IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Quartiere di Giavenale

Con il carro : CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI

Quartiere di Magrè

Con il carro : BANCA IMPOPOLARE

Quartiere di Poleo

Con il carro : LA FATTORIA

Quartieri di Santa Croce - S.S. Trinità

Con il carro : LA VALLE DELL'ORCO

Sabato

Da Sandrigo

Baby Looney Tunes

Da Thiene

Desperao Meravigliao

Patro-Masterchef Street Food

Mery Conkins

Saugangry Birds

Da Marano

Happy Crazy Hogwarts

One Piece Gold - Grantesoro Casino'

L'era Glaciale

Da Caltrano

Arlecchino

Da Valdagno

Peppa Pig Ultimo Episodio

Da Malo

I Tavernicoli

Ma La Notte Trump

Mascheriamoci A Carnevale

Da Castelgomberto

I Dei Del Goto

Da Montecchio M.

Il Castello Di Mago Merlot

Da Bassano Del Grappa

Sognando Un Carnevale Che Impazza E Semiammazza

Da Sovizzo

Festeggiamosenzamotivo

Da Noventa Vic.

Meduse - Oceano E Mare

Domenica

Da Sandrigo

Baby Looney Tunes

Da Montecchio M.

Il Castello Di Mago Merlot

Da Malo

Mascheriamoci A Carnevale

Da Bassano Del Grappa

Sognando Un Carnevale Che Impazza E Semiammazza

Attenzione alla consueta chiusura delle aree interessate dalla manifestazione:

l'area del mercato rimane chiusa direttamente da dopo il mercato di sabato 25/02, ore 15.00, fino al lunedì 27/02 mattina alle ore 8.00, in particolare per consentire ai mezzi di AVA di effettuare un'adeguata pulizia dopo le sfilate;

le altre strade interessate dal passaggio delle sfilate (in entrata verso il Centro da Piazzale Summano e in uscita lungo via Btg. Valleogra) avranno orari variabili, come da ordinanza (allegata) e segnaletica esposta lungo le vie.

