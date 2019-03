Carnevale di Schio 2019: trofeo dei quartieri

SABATO 2 MARZO

Sfilata notturna con partenza da Piazzale Summano alle ore 20 a seguire animazione e musica in piazza con Dj Stefano Conti e animazione by Ennio Ciscato

DOMENICA 3 MARZO

Sfilata dei carri per il "Trofeo dei Quaertieri" con partenza da Piazzale Summano alle ore 14:30 Musica in piazza con Dj Stefano Conti ed Animazione by Ennio Ciscato Con la partecipazione della Banda Cittadina di Cogollo del Cengio e il Gruppo Majorettes di Caltrano. Alle 17,30 Premiazioni in Piazza Rossi. Stand gastronomici con frittelle, cioccolata e vin brulè