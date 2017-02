Carnevale di Sandrigo: tradizionale corteo di carri mascherati

Martedì 28 febbraio alle 14.30 la Pro Loco di Sandrigo organizza il "Carnevale di Sandrigo" con la tradizionale sfilata di una quindicina di carri allegorici e gruppi mascherati dal piazzale della stazione dei Carabinieri in via Chillesotti 33 fino alla pizza Vittorio Emanuele. Il corteo sarà aperto dal Gruppo "Note In Allegria" di Povolaro di Dueville. Non sono previsti premi per i carri partecipanti. Lungo il percorso saranno presenti alcuni chioschi ambulanti oltre allo stand della Pro Loco con vin brulè, cioccolata calda, frittelle e crostoli gratuiti per tutti fino ad esaurimento scorte. Non mancheranno anche i gonfiabili per la gioia dei bambini. Partecipazione libera. Per informazioni: info@prolocosandrigo.it.

