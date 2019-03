CarNovale, il carnevale a Valdagno

Domenica 3 marzo ore 14:00 carnevale a Novale di Valdagno.

Ritrovo in località Boccalino di carri mascherati e gruppi a piedi. Sfilata per le vie di Novale e arrivo in Oratorio.

All'arrivo, festa mascherata per i più piccoli con animazione.

Stand gastronomico con fritelle, Luna Park, bombolini, fritelle salate, bevande calde, vin brulè, thè e cioccolata.