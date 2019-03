Carnevale di Malo 2019

È condiderato il carnevale più bello del Veneto e il suo simbolo "Ciaci" è diventato maschera nazionale.

Torna l'atteso Carnevale di Malo con le sfilate dei carri mascherati. Durante tutta la durata della manifestazione funzioneranno gli stand gastronomici della Pro Malo.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 3 MARZO

Sfilata nel pomeriggio a partire dalle 14:30.

Alle 18:00 in via Loggia "I Sambei" con lo spettacolo "Dighe de Yes"

MARTEDÌ 5 MARZO

I carri sfileranno per l'ultima volta dalle 14:30

23 MARZO

Chiusura ufficiale del Carnevale alle 20:30 nella sala consigliare

IL 3-4-5 MARZO

Mostra "Carristi" nella sala consigliare