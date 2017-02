Carnevale di Fara Vicentino: truccabimbi e babydance

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 15 febbraio alle 15 si terrà la festa di Carnevale a Fara Vicentino nella sala della Pro Loco in piazza Arnaldi con un pomeriggio di allegria e divertimento per i bambini. Sono previsti giochi, animazioni, truccabimbi e babydance oltre alla degustazione collettiva di crostoli e frittelle offerti dalla Pro Loco. Ingresso libero. Per informazioni: prolocofara@yahoo.it - 335.7034241.

ELENCO MANIFESTAZIONI