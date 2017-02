"Carnevale di Costabissara" con le "Tiracche Matte"

Domenica 19 febbraio alle 14 la Pro Loco Costabissara organizza il "Carnevale di Costabissara" con il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati da San Valentino e l’arrivo in piazza Vittorio Veneto davanti al municipio. Itinerario: via Venezia, via Marconi, via Roma, via Brigata Sassari e sosta nella piazza del comune. Dopo una breve presentazione di scenografie e temi proposti, i carri proseguiranno il tragitto lungo via Mazzini, via San Carlo per tornare in Via Brigata Sassari, completando il giro in piazza Vittorio Veneto. Animeranno la giornata il fantastico gruppo di animazione e giocoleria "Tiracche Matte" con spetacoli in strada. Al termine della sfilata verranno premiati i carri e le maschere più belle. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 26 febbraio. Per informazioni: info@prolococostabissara.it.

