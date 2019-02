Vi aspettiamo numerosi SABATO 23 FEBBRAIO 2019 dalle ore 14 presso il parcheggio sterrato di Via Torino a Caldogno per la SFILATA DI CARNEVALE DI CALDOGNO.

Presenterà l'evento , la storica presentatrice del carnevale di Malo: Elena Frigo, Intrattenimento Musicale a cura di Favoz Dj



--- INGRESSO LIBERO ---



Per il programma completo o per maggiori info visita il sito: www.prolococaldogno.it oppure chiama al 345/9302084