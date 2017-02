"Carnevale di Caldogno": musica e animazione con premiazione mascherine

Sabato 25 febbraio alle 14.30 la Pro Loco di Caldogno organizza il "Carnevale di Caldogno" con la tradizionale sflata dei carri allegorici e delle mascherine per le vie del paese, aperta dalla banda di Povolaro di Dueville e dalle majorettes, con partenza dal piazzale di Via Torino nella zona delle piscine. A seguire intrattenimenti musicali, animazione con giocolieri e pagliacci e premiazioni delle tre mascherine più originali. Crostoli e frittelle per tutti i bambini fino ad esaurimento. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al giorno sucessivo. Per informazioni e iscrizioni carri: prolococaldogno@gmail.com

