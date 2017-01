Carnevale di Bassano: sfilata notturna e pomeridiana

Da sabato 25 a martedì 28 febbraio si terrà il "Carnevale di Bassano" con le tradizionali sfilate di carri allegorici per le vie della città in notturna (sabato) e nel pomeriggio (domenica) in una festa dal divertimento assicurato per grandi e piccini. Il Carnevale Bassanese sarà condotto e presentato anche quest'anno da Claudio Prospero. La kermesse carnevalesca proporrà anche altre attrazioni ed iniziative/eventi collaterali, come il laboratorio di "Trucco e Parrucco" in collaborazione con la Scuola per Parrucchieri Enaip Bassano. Saranno in funzione stand gastronomici con frittelle, galani, dolci e bevande calde. Domenica sera verrà assegnato il "Nason d'Oro 2017" per i migliori carri in gara oltre al premio "Bautina d'Argento" per le migliori maschere martedì sera. Grande spettacolo finale nel giorno di martedì grasso per l'addio al Carnevale con il tipico "Fogo dea Vecia in Brenta", la fiaccolata subacquea del Gruppo Sommozzatori Bassano. Nello stand della Pro Bassano si potrà trovare "El Nason Biscotto", il nuovo dolce del "Carnevale 2017". Partecipazione libera. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Bassano. Per approfondire: Edizione 2012 "Carnevale di Bassano" con Francesca Michielin - Edizione 2014 "Carnevale di Bassano" - Edizione 2016 "Carnevale di Bassano".

DOMENICA 26 FEBBRAIO - MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Piazza Libertà

Ore 15 - 18: TRUCCO E PARRUCCO - Fantastico laboratorio di trucchi e acconciature per tutti, con i parrucchieri - truccatori dei saloni bassanesi Estilo parrucchieri di Ivano e Loris Baggio, Q.re Firenze; Parrucchiera Liliana e Alessandra Via Scalabrini e la straordinaria partecipazione della Scuola per Parrucchieri Enaip Bassano.

PROGRAMMA SFILATE:

SABATO 25 FEBBRAIO

Viale Parolini, Viale delle Fosse, Piazzale Gen. Giardino

Ore 21: SFILATA IN NOTTURNA DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 14.30 - 18.30 - Centro Giovanile P.le Cadorna: "Carnevale dei bambini" - La festa sarà effettuata con qualsiasi tempo negli ampi spazi coperti del Centro Giovanile.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Da Via Velo in Centro Storico

Ore 14.15: SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI (valida per il concorso “Nason d’oro 2017”) e dei gruppi mascherati.

Apre le sfilate il gruppo di Majorettes di Nove accompagnato dalla banda di Campolongo sul Brenta.

Piazza Libertà

Ore 14.30 - 18.30: Musica con Dj 14, coreografie ed esibizioni delle scuole di danza bassanesi Sweetdevilschool Sds Hip-Hop School e Scuola di Danza San Bassiano di Patrizia Castellani.

Ore 17.45: Premiazioni con il "Nason d’Oro" dei migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica e dei migliori tre carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la sua realizzazione e per i movimenti, del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Piazza Libertà - ore 14.30: Concorso “BAUTINA D’ARGENTO” dedicato ai più piccoli per le migliori maschere, coppie e gruppi. Coreografie di Carnevale proposte dalla Scuola bassanese Sweet Devils Hip-Hop School. Accompagnamento musicale, balli di gruppo e baby dance con Luca e Steve del Sound Dj's.

Piazza Garibaldi: “MAGICO MONDO DELLE GIOSTRE”: super "Carnevale con i gonfiabili e con il trenino fantastico".

Ore 18,00-19,00 e 21,00-22,00: musica live, balli di gruppo con Muni & the Band: sono gradite le maschere e i gruppi mascherati.

Ore 22: Addio al Carnevale: “FOGO DEA VECIA IN BRENTA con i botti” con fiaccolata in acqua del Gruppo Sommozzatori Bassano, insieme all'animazione musicale della banda di Campolongo sul Brenta.

