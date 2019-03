Carnevale di Bassano 2019 con il Nason d'oro e sfilata notturna

SABATO 2 Marzo



dalle 14.30 alle 18.30 CARNEVALE DEI BAMBINI

La festa si svolgerà con qualsiasi tempo negli ampi spazi coperti del Centro Giovanile - Bassano del Grappa



Ore 21.00 SFILATA NOTTURNA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati

PERCORSO: Viale Parolini, Viale delle Fosse, Piazzale Gen. Giardino



DOMENICA 3 Marzo e MARTEDì 5 Marzo



dalle 15.00 alle 17.00 Piazza Libertà

TRUCCO E PARRUCCO

Fantastico laboratorio di trucchi e acconciature per tutti, nella sede del Consiglio di Q.re del Centro Storico in Via Matteotti (sotto la Loggia di Piazza) a cura di La Barbiera - Bassano del Grappa salone di bellezza

DOMENICA 3 Marzo



Ore 14.15 - Da Via Velo al centro storico

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati valida per il concorso “Nason d’oro 2019”.

Aprirà la sfilata il gruppo di Majorettes di Nove accompagnato dalla banda di Campolongo sul Brenta, anima la manifestazione BandOrchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show

L'evento, presentato dall'immancabile Claudio Prospero, sarà in DIRETTA TELEVISIVA su TvA Vicenza e Telechiara dalle 15.15.



dalle 14.30 alle 18.30 Piazza Libertà

Musica con Dj14, coreografie ed esibizioni della scuola di danza bassanese Sweetdevilschool Sds



Ore 17.45 Piazza Libertà

NASON D’ORO 2019: premiazioni dei migliori 5 carri decretati dalla giuria tecnica e dei migliori 3 carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la realizzazione e per i movimenti e del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.



MARTEDì 5 Marzo



Ore 14.30 Piazza Libertà

Concorso “BAUTINA D’ARGENTO” dedicato ai più piccoli per le migliori maschere, coppie e gruppi.

In caso di pioggia il concorso si svolgerà nella Loggia di Piazza.

Coreografie di Carnevale proposte dalla Scuola di danza bassanese Sweet Devils Hip-Hop School.

Accompagnamento musicale, balli di gruppo e baby dance con LUCA e STEVE del SOUND DJ’S.



In Piazza Garibaldi “MAGICO MONDO DELLE GIOSTRE”

super Carnevale con i giochi gonfiabili e con il trenino fantastico (attrazione a pagamento non gestita da Pro Bassano)



Ore 21.00 Piazza di Brenta

Addio al Carnevale: “FOGO DEA VECIA IN BRENTA con i botti”, fiaccolata in acqua del GruppoSommozzatori Bassano, animazione musicale della Banda di Campolongo.



IL “CARNEVALE A BASSANO” E’ PRESENTATO E CONDOTTO DA Claudio Prospero