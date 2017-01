Domenica 19 febbraio alle 14.30 si terrà il "Carnevale di Albettone" con la sfilata dei carri allegorici da piazzale Fabris per le vie del paese, con intrattenimenti musicali e con stand gastronomici per dolci, frittelle, vin brule e cioccolata calda, preparati dal "Circolo Noi". Si attende il solito corteo di maschere con oltre 200 figuranti per le strade tra bambini e adulti in costumi di vario genere. Al termine della sfilata come sempre i più piccoli si scateneranno in piazza Umberto I con i coriandoli e le bombolette spray, visto che a "Carnevale ogni scherzo vale". Nel 2016 la sfilata dei carri allegorici non si era tenuta, ma ci fu ugualmente una grande festa per il paese. Partecipazione libera.

