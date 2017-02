"Carnevale dei Ragazzi" a Calvene con il concorso "La Fritola dea Siora Gigia"

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25 febbraio alle 14.30 la Pro Loco di Calvene e l’ACR organizzano la festa di Carnevale per i ragazzi nella palestra comunale di Calvene con lo speciale concorso di frittelle "La Fritoa dea Siora Gigia 2017". Il programma prevede giochi ed animazioni a cura degli animatori della parrocchia dalle 15 alle 16, la premiazione del concorso alle 16 e lo spettacolo di giocoleria del gruppo "Tiracche Macche". Il regolamento della "Fritoa dea Siora Gigia" prevede la partecipazione per tutte le signore di Calvene, che potranno preparare un "cabaret" di frittelle tradizionali con ingredienti classici o di frittelle "sofisticate" ripiene di crema, cioccolato o zabaione. Le creazioni dolciarie artigianali dovranno essere consegnate entro le ore 14 presso la palestra comunale. Una giuria specializzata giudicherà le opere pasticcere fino a decretare i vincitori della due categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a procalvene@gmail.com o direttamente nei locali/negozi "Trattoria da Busa", "Alimentari Sartori", Panificio "VaMoS", Bar Pimpa e Bar Giois entro mercoledì 2 marzo. La partecipazione è gratuita. Sono ben accetti fuori concorso anche altri dolci tipici di Carnevale di altre regioni italiane.

ELENCO MANIFESTAZIONI