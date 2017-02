"Carnevale dei Bambini in Piazza" ad Asiago per martedì grasso

Martedì 28 febbraio a partire dalle 14.30 si terrà il "Carnevale dei Bambini in Piazza" ad Asiago con una festa in maschera tra coriandoli e stelle filanti per una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento. Il martedì grasso colorerà il centro cittadino altopianese in piazza Il Risorgimento. Previste animazioni e giochi oltre a stand gastronomici con zucchero filato, crostoli e frittelle.

