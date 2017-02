"Carnevale dei Bambini e della Terza Età" a Thiene

Martedì 28 febbraio la Pro Thiene organizza il "Carnevale dei Bambini e della Terza Età" con due eventi dedicati ai più piccoli e agli anziani. Alle 14.30 inizierà in piazza Scalcerle il "Carnevale dei Bambini" musica, giochi, baby dance, animazione con trampolieri, truccabimbi, modellatori di palloncini insieme alla presenza del simpatico personaggio Peppa Pig. A rendere ancora più piacevole il pomeriggio ci saranno crostoli e frittelle per tutti, offerti da da Pro Thiene e Confcommercio Thiene. Il "Carnevale della Terza Età" comincerà alle ore 18 con la proposta dell‘Associazione Età Serena nei locali del Padiglione Fieristico di via Vanzetti. Attese almeno 250 persone con maschere, musica e crostoli per una serata di grande allegria. Ingresso gratuito. Per informazioni: 0445.369544.

