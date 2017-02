"Carnevale dei Bambini" a Ponte di Barbarano Vicentino

Domenica 19 febbraio dalle 14.30 alle 18 la Pro Loco Ponte di Barbarano organizza il "Carnevale dei Bambini" con animazione, gonfiabili, giochi e scherzi a volontà con i coriandoli per i più piccoli in maschera. Sarà in funzione anche lo stand gastronomico con le frittelle, i galani e altri dolci carnevaleschi.

ELENCO MANIFESTAZIONI