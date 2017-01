Domenica 12 febbraio dalle 14 alle 19 si terrà il "Carnevale dei Bambini" a Malo presso il Centro Giovanile in via Molinetto 16 con l'animazione dei "Bababallon" per giochi e divertimenti in maschera. Successivamente il 93° Carnevale di Malo si festeggerà con due sfilate principali domenica 26 e martedì 28 febbraio, celebrando il "martedì grasso" con il corteo storico dei carri carri allegorici per il Carnevale più bello del Veneto. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Malo con il patrocinio comunale.

ELENCO MANIFESTAZIONI