La Pro Loco Chiampo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Chiampo ha organizzato il 43° Carnevale Chiampese che si svolgerà domenica 2 febbraio 2020 con una vigilia festosa.

Visto il grande successo dello scorso anno, anche quest'anno sono attese migliaia di persone e il carnevale di Chiampo raddoppia: sabato sera Carnival party nel palatenda, domenica sfilata di carri allegorici.

Nei due giorni sarà presente lo stand della Proloco presso il nuovo palatenda riscaldato sito in Piazza Zanella nel quale potrete trovare squisiti panini e bibite.

Programma

SABATO 1 FEBBRAIO 2020

Ore 21:00 festa in maschera con Petermix dj e dj Alberto Colli

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

Ore 14:00 inizio sfilata dei carri allegorici in Piazza Zanella.

PERCORSO

Il punto di ritrovo sarà in via Don Paolo Mistrorigo alle ore 13.00, con accesso da via G.B. Zaupa, con partenza della sfilata alle ore 13.30 da via Fante d’ Italia per proseguire in via B. Biolo, G. Zanella, P.zza Zanella, via A. Volta, B. Isnardo, G. Zanella ed arrivo in P.zza Zanella con due giri ad anello fra le vie Zanella, p.zza Zanella, A. Volta e B. Isnardo. TUTTI i carri partecipanti alla DOVRANNO essere presenti in via Fante d’Italia alle ore 13.15.

Le premiazioni con consegna della targa di ringraziamento e partecipazione sono previste per le ore 17.00.