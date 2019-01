Carnevale Chiampese: 42^ edizione

La Pro Loco Chiampo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Chiampo è lieta di invitarvi al 42° CARNEVALE CHIAMPESE!



Visto il grande successo degli scorsi anni…anche quest'anno il carnevale di Chiampo raddoppia!!!



Come avveniva in passato, infatti, Chiampo riavrà la storica sfilata notturna dei carri allegorici!



Vi aspettiamo quindi:



SABATO 26 GENNAIO 2019

- Ore 19:30 inizio sfilata notturna dei carri allegorici

- Ore 21:30 festa in maschera con dj BELFO e PETERMIX deejay



DOMENICA 27 GENNAIO 2019

- Ore 14:00 inizio sfilata dei carri allegorici



Nei due giorni sarà presente lo stand della Proloco presso il nuovo palatenda riscaldato sito in Piazza Zanella nel quale potrete trovare squisiti panini e bibite!