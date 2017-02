"Carnevale Caltranese": corteo dei carri con musica, majorettes e lotteria

Domenica 5 marzo alle 14 la Pro Loco e il comune di Caltrano organizzano il "Carnevale Caltranese" con la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati dalle scuole medie in via Martiri della Libertà a piazza Dante, attraversando via San Lorenzo, via Venezia e via Roma. Alle 15.30 intrattenimento con le majorettes, la banda cittadina di Caltrano e dalla banda "Drum & Bugle Corps" di Mosson di Cogollo del Cengio. A seguire estrazione della "Lotteria di Carnevale" con ricca sottoscrizione a premi.

