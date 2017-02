Carnevale al "Carrefour" di Thiene

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 25 febbraio dalle 16 alle 19 il centro commerciale "Carrefour" di Thiene in via del Terziario 2 festeggia il Carnevale 2017 con truccabimbi, assaggi di chiacchere e bellissime mascherine da colorare per la gioia dei bambini. Ingresso libero.

ELENCO MANIFESTAZIONI