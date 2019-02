Carnevale a Vicenza 2019

Sabato 2 marzo i gruppi carnevaleschi con maschere a tema, la banda e le majorettes di Malo alle 15 sfileranno lungo le vie del centro. Partiranno da corso Fogazzaro, da piazzetta dei Carmini, per proseguire verso contra' Battisti, piazza Duomo, contra' Vescovado, piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara per poi raggiungere piazza dei Signori dove in contemporanea, dalle 15 alle 16, ci sarà la musica dei dj Andryx e Borillo.

Lo storico Carnevale di Malo, che porterà a Vicenza una ventata di allegria, giunge quest'anno alla 95 esima edizione. La prima sfilata ufficiale, infatti, risale al 1924 e fin da subito è diventata un'attrattiva turistica del Comune vicentino tramutandosi presto in una tradizione particolarmente sentita fino all'apertura di una scuola laboratorio per apprendere l'arte della cartapesta, il tutto a cura dell'Associazione Amici del Carnevale.

Alle 16 saliranno sul palcoscenico coperto allestito accanto alla Loggia del Capitaniato, i Los Locos, il duo composto da Roby Borillo Boribello e Paolo Franchetto che da anni solcano le scene trascinando il pubblico in divertenti coreografie su brani latino americani.

Alle 17.30 la festa si concluderà con la musica dei dj Andryx e Borillo. "Carnevale di Vicenza" sarà presentato da Marco Cappello con media partner Radio Bella e Monella.

Team for Children Vicenza Onlus parteciperà al pomeriggio di festa con la propria mascotte e offrirà ai bambini presenti l'opportunità di truccarsi per calarsi completamente nell'atmosfera del Carnevale. A disposizione per il trucco ci sarà anche il Centro di formazione professionale Victory di Vicenza.

Luogo di svolgimento:i centro storico

Vicenza

Guarda su Google Maps

Ingresso: libero

Organizzatore: Comune di Vicenza