Domenica 19 febbraio dalle 14.30 alll 19 la Pro Loco di Sossano con il patrocinio comunale organizza il "Carnevale a Sossano" con spettacoli di strada ed esilaranti attrazioni per grandi e piccini. Coriandoli gratis per i bambini. Partecipazione libera in maschera. Al chiosco della Pro Loco Sossano si potranno degustare vin brule', cioccolata calda, frittelle, galani e dolci vari.

ELENCO MANIFESTAZIONI