Carnevale a Rosà

Anche quest’anno, per una felice tradizione che di fatto apre le sfilate del bassanese, i riflettori saranno puntati sulla sfilata dei carri di sabato sera con inizio alle ore 20. Un evento atteso non solo per la festa del passaggio dei carri, ma anche perché è di fatto l’unica manifestazione che consente di chiudere la Strada Statale regalando a Rosà un’atmosfera unica con il Centro che torna ad essere dei suoi cittadini.

Come nel passato la sfilata in notturna dei carri, prenderà il via alle ore 20. I carri sfileranno in un anello partendo dallo Stadio Toni Zen e percorreranno via IV Armata, il tratto di SS 47 (chiusa con ordinanza sino alle ore 24 circa con deviazioni sul posto), via Montegrappa, via Rigoni, via Roma (nel tratto tra via Rigoni e la SS 47) ed il rientro su via IV Armata. Alle 22,30 la premiazione dei carri con La Rosada e le targhe offerte dai Commercianti.

Programma

Sabato 1 dalle ore 18 apertura dello stand gastronomico presso il Palatenda riscaldato e, dalle ore 20 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI lungo la S.S. 47 con assegnazione del Premio “La rosada 2020”.

Domenica 2 febbraio, dalle ore 14.30 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attorno all’anello dello Stadio Comunale, i carri saranno accompagnati da circa 750 persone in costume appartenenti alle diverse associazioni.